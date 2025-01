Ish-kreu i Shish Fatos Klosi foli për “21 janarin”, ngjarjen e rëndë të ndodhur 14 vite më parë, ku u vranë katër protestues në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Gjatë intervistës në “News Line” në ABC News, Klosi sjell në vëmendje kronologjinë e ngjarjes së asaj kohë, duke bërë përgjegjës kryesor për këtë ngjarje tragjike, ish-kryeministrin Sali Berisha.

Ai u shpreh se sipas tij, vrasjet në bulevard ishin të programuara, duke nënvizuar se në kohën kur është dhënë urdhri, protesta ishte “duke u zbehur”, njerëzit po shpërndaheshin, pasi e kishte arritur kulmin e saj më herët.

“Unë e quaj këtë ngjarje jo ë rastësi. Është një urdhër shumë madhor që ata kanë shtënë kundër turmës. Është absolutisht e ndaluar, unë kam qenë shumë pranë. Atëherë ishte shumë e qartë, ato të shtëna sipas meje kanë qenë të programuara.

Nuk kanë qenë të shtëna për të mbrojtur kryeministrinë. Protesta kishte përfunduar, kishte dy orë që kishte nisur, e pati kulmin e saj kur njerëzit hipën në kryeministri. Pra ajo fazë kishte kaluar. Të shtënat kanë ndodhur më vonë praktikisht kur njerëzit po largoheshin.

Pra jam i bindur që ishte programuar dhe nuk donin që ta linin pa të vrarët në shesh. Në atë kohë, pro edhe tani, për të gjithë partnerët, që kanë qenë të rëndësishëm për qeverinë shqiptare. Por problemet që kanë trajtuar partnerët në Shqipëri, ka qenë problem i rëndësishëm siguria më shumë.

Pra meqë siguria krijon probleme brenda ditës, siç ishte kjo që u vranë katër vetë. Pra kjo kërkonte kohë dhe nuk ishte që gjë që bëhej menjëherë dhe ndaj për ta është më e rëndësishme siguria se demokracia. Berisha atë ditë donte të tregonte që unë jam ai që e bëj “zap” këtë popull edhe duke vrarë.

Dhe të nesërmen deklaroi që mund të kishte vrarë edhe më shumë, madje edhe Edi Rama. Ndaj them që ka qenë një fenomen i programuar, iu iku koha dhe është ngutur për të dhënë urdhrin që qëlloni, për t’i treguar edhe partnerëve që ata tentuan të kapin Kryeministrinë, por unë nuk i lashë. Të gjitha këto pra tregojnë që ishte një ngjarje e programuar. Po të shohësh skenat kur rrëzohen njerëzit bulevardi ka qenë gjysmë bosh, nuk rrezikonte absolutisht…Kjo ishte gjëja më e rëndë…

Gardistët ishin dislokuar që të mbronin Kryeministrinë. Njerëzit u vranë në bulevard dhe jo në oborrin e Kryeministrisë. Por me dëshirën e madhe që të tregonte që ai është “Zot” në këtë vend, pra mund të them që i vetmi njeri që mund ta jepte apo ta urdhëronte ishte Berisha. Nuk e dëgjonte njeri Bashën të jepte urdhër. Ishte një ngjarje e programuar, e them sërish…”, ka thënë ndër të tjera Klosi.