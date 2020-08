Operacioni Forca e Ligjit ka zbarkuar sot ne Lezhe dhe Kurbin, duke vene ne shenjester 4 persona.

Në kuadër të zbatimit të Ligjit Special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFL i ka nisur kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë 4 shtetasve te denuar, per vrasje, vjedhje me pasoje vdekjen, trafik droge dhe grup i strukturuar kriminal.

Kastrijot Lalaj, Mark Lleshi, Agron Selmani dhe Arjan Ndoci, si subjekt i Ligjit Special, duhet t’u përgjigjen me shkrim, brenda 48 orësh, të gjitha pyetjeve të OFL-së dhe më pas, përgjigjet e marra do t’i dërgohen SPAK-ut, për veprime të mëtejshme.

NJOFTIMI

