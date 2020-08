Vrasja në Shkodër/ Mjeti i autorëve digjet 1 km larg krimit, targat e vjedhura në Durrës

Pas vrasjes me plumb në kokë të Gjin Ndojit në Vaun e Dejës, person me precedent të theksuar kriminal, sic bëri me dije policia, mësohen detaje të reja.

Gazetarja Dorjana Bezat bën me dije për “BalkanWeb” detaje në lidhje me mjetin e djegur rreth 1 km larg vendit të krimit, e cila dyshohet të jetë përdorur nga autorët e vrasjes.

Mjeti i gjetur është tip “Benz” me targa AA 346 LC.

Nga verifikimet e bëra rezulton se targat e këtij mjeti i përkasin mjetit tip “Fiat Punto” të cilat rezultojnë të vjedhura më datë 20.06.2020, në rrugën Ishëm-Durrës në pronësi të shtetases A. K banuese në Durrës, e cila ka berë kallëzim për këto targa.