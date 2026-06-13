Drejtori i komanduar i Policisë Tiranë, Oliger Torba dhe Ermal Haxhi, drejtori për Kufirin dhe Migracionin, kanë dalë në konferencë për mediet, për bilancin e punës në muajin maj dhe dy javët e para të qershorit.
Në pak javë janë evidentuar 1436 raste të ndryshme të veprave penale, ndërsa janë zbuluar 92.6% e tyre.
Në pranga kanë përfunduar 46 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, kryesisht me tendencë në fushën e narkotikëve dhe krimeve kundër personit.
Torba u pyet lidhur me zhdukjen e 34 vjeçarit Englant Koçi dhe vrasjen e 27 vjeçarit vetëm pak ditë më parë në Paskuqan.
“Në lidhje me autorin e dyshuar të vrasjes, Sadik Llanaj, gjej rastin të falenderoj qytetarët sepse kemi pasur një bashkëpunim të ngushtë. Për këtë arsye, është ngritur një grup duke marrë parasysh rrezikmshmërin e tij, janë ushtruar mbi 20 kontrolle banesash. Aktualisht vijon puna për kapjen e tij, për shkak edhe të rëndësisë së operacioneve vijojnë të angazhohen forcat RENEA dhe besojmë që shumë shpejt do të kapet ky person”, tha ai.
“Ndërsa për zhdukjen e Englant Koçit, ngjarje goxha sensitive, nga ana jonë është ngritur një grup i posaçëm hetimor. Indicia është marrë nga familjarët e të humburit. Hetimi po ndiqet nga Struktura e Krimeve të Rënda. Është një strukturë e posaçme që po kërkon trupin e tij, kryesisht në rrethinat e Tiranës. Krahas forcave tona, na ka ardhur ndihmë edhe nga FSK-ja. Aktualisht nuk kemi një rezultat konkret”, shtoi më tej.
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