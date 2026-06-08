Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka lëshuar një apel urgjent për rritjen e vigjilencës dhe bashkëpunimin e qytetarëve, në kuadër të operacionit për kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes së 27-vjeçarit Ardian Baloshi në Kamëz.
Sipas policisë, i dyshuari Sadik Llanaj, 39 vjeç, konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Autoritetet dyshojnë se ai vijon të lëvizë i armatosur, ndaj u bëjnë thirrje banorëve të Kamzës dhe zonave përreth të tregojnë kujdes të shtuar.
Për lokalizimin dhe arrestimin e tij janë angazhuar Forcat Kombëtare të Sigurisë “RENEA”, strukturat operacionale të Policisë së Shtetit dhe shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, të cilat po zhvillojnë kontrolle intensive në zonat ku dyshohet se mund të fshihet.
Në kuadër të këtij operacioni, Policia e Tiranës ka vënë në dispozicion një shpërblim prej 10 mijë eurosh për çdo person që siguron informacion të saktë që çon në lokalizimin dhe kapjen e 39-vjeçarit.
Policia u kërkon qytetarëve që, në rast se e konstatojnë shtetasin në kërkim ose disponojnë informacion mbi vendndodhjen e tij, të mos ndërhyjnë vetë, por të njoftojnë menjëherë strukturat e rendit.
Për çdo informacion, qytetarët mund të kontaktojnë në numrin celular të dedikuar 069 41 05 735 ose në numrin pa pagesë 112.
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