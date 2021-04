Drejtuesi politik i PS të qarkut të Elbasanit, Taulant Balla komentoi vrasjen e ndodhur në Elbasan. Balla tha se PD ka sjellë furgon me persona të armatosur dhe iu bëjnë presin mbështetësve të PS.

Ai tha se ka njoftuar Policinë për praninë e këtyre furgonave, ndërsa shtoi se sot ata kanë qëlluar drejt policisë. Balla tha në “Opinion” se PD dhe Gazment Bardhi duhet të marrin përgjegjësit para drejtësisë.

“Nuk ka pasur përfaqësues të PS të jenë përfshirë në akte të blerje të votës. Një parti politike merr në mbrojtje një vrasës. Prokuroria dhe Policia të zbardh ngjarjen. Ka humbur jetën një Elbasanas autokton. Sot është qëlluar kundër policisë. Është një akt i rëndë i inskenuar nga PD. Kanë ardhur makina në zona tjera në Elbasan dhe kontrollonin makinat. Unë jam informuar dje në darkë sepse gjatë kohës që qytetarët e Elbasanit shkonin për aktivitetin politik, furgonit bënin kontrollore. Sot kam njoftuar policinë lidhur me praninë e këtyre furgonave kontrollonin njërës, madje me armë. Unë nuk e di çfarë reagimi do të kishte pasur në media nëse ngjarja do të ishte anasjelltas. I takon prokurorisë dhe Policisë të zbardh ngjarjen. Ndjej keqardhje që PD nuk dënon ngjarjen dhe merr ne mbrojte vrasësin. Ai person që është kontrolluar nga këta persona nuk ka lidhje me PS. Thirrje për qytetarët e Elbasanit që të shkojnë me qetësi në zgjedhje. Furgonat janë rikthyer përsëri, por kanë ndërruar ngjyrat. Polica ka shkuar të bëj kontrollin dhe është përballur me plumbat e personave që janë në shërbim të Gazment Bardhit. PD të kërkoj falje dhe të marrë përgjegjësitë. Ata nuk janë pjesë e PS që ndodheshin atje.”-tha Balla.

g.kosovari