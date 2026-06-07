Gjykata e Posaçme ka lënë në fuqi masën e sigurisë “arrest në burg” të dhënë më herët në mungesë për Sajmir Kolaverin.
Ai u ekstradua një ditë më parë nga Italia, pasi ishte i shpallur në kërkim për dyshimet se është i përfshirë në vrasjen dhe zhdukjen e kufomës së Klevis Lleshit në vitin 2020 në Burrel.
Kolaveri dyshohet për veprat penale “vrasje për gjakmarrje”, “fshehja ose asgjësimi i kufomës”, “grup i strukturuar kriminal”, “kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal” dhe “organizata kriminale”.
Kolaveri është familjar i Aurel Hoxhës, gjithashtu i shpallur në kërkim për dyshimet se është urdhëruesi i vrasjes së Klevis Lleshit.
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