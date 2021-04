Gjykata e Elbasanit ka vendosur të lërë në burg të gjithë të akuzuarit për përplasjen me armë para zgjedhjeve. Ish-oficeri i policisë Arbër Paplekaj dhe të akuzuarit e tjerë për përplasjen me armë në Elbasan ku u vra 56-vjeçari Pjerin Xhuvani do të qëndrojnë në burg.

Arbër Paplekaj i dyshuar për vrasjen e Pjerin Xhuvanit ka mbërritur në Gjykatën e Elbasanit nën masa të rrepta sigurie bashkë me të akuzuarit e tjerë. Në ngjarje u plagosen dhe 4 persona të tjerë, përfshirë dhe një oficere policie.

Sipas organit të akuzës, Paplekaj kur ka tentuar të largohet i ka vënë pistoletën në kokë një qytetari, i ka marrë automjetin e është dërguar në repartion RENEA në Tiranë ku dhe është vetëdorëzuar, ndaj është ngritur akuza e vjedhjes me armë, për mjetin që ka përdorur për tu larguar nga vendi i ngjarjes.

Prokuroria ka kërkuar burg për të gjithë të akuzuarit përfshirë dhe Arjan Hoxhën dhe ish specialët e RENEA-s apo ish-policët.

1. Arbër Paplekaj, për tre akuza: vrasje, vrasje e mbetur në tentativë e punonjësve të policisë dhe heqje e lirisë me dhunë;

2. Arjan Hoxha, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

3. Pavlo Vuksani, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

4. Emiljan Prenga, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

5. Juljan Mataj, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

6. Erald Guga, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

7. Erjon Demushi, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

8. Taulant Ymeri, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

9. Roland Xhepa, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

10. Nuredin Kasma, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

11. Eldjo Beko, arrestuar “në flagrancë”, akuzuar për pengim të hetimeve;