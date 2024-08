Identiteti i djalit 17-vjeçar të akuzuar për vrasjen e tre vajzave në një sulm me thikë në një klub kërcimi për fëmijë të hënën më 29 korrik është zbuluar sot, më 1 gusht.

Bëhet fjalë për Axel Rudakubana , i cili hyri në shkollën e kërcimit të hënën e kaluar, ku vrau tre vajzat dhe plagosi pesë fëmijë të tjerë dhe 2 të rritur, përfshirë mësuesen që organizoi seminarin. Të plagosurit janë shtruar në spital në gjendje kritike, përveç dy fëmijëve të cilët, kanë dalë nga spitali më herët gjatë ditës së sotme.

Brenda sallës së gjyqit në Liverpool, gjykatësi tha se ai hoqi urdhrin e anonimitetit i cili do të kishte penguar Rudakubana të emërohej deri në ditëlindjen e tij të 18-të, pasi do të kishte “pak efekt praktik në drejtim të mbrojtjes së mirëqenies së të akuzuarit ose familjes së tij”. Ai shtoi gjithashtu se në këtë rast ka fituar interesit publik për zbulimin e identitetit të tij, veçanërisht për shkak të zhurmës së shkaktuar ky incident në të gjithë vendin. Përveç kësaj, i akuzuari do të mbushë 18 vjeç brenda një jave, gjë që mund të shkaktojë zemërim shtesë nëse identiteti i tij nuk zbulohej në atë fazë.

Rudakubana mbetet në paraburgim në një qendër paraburgimi për të rinjtë dhe gjatë gjithë seancës, Axel mbuloi fytyrën me xhupin e tij. Ai nuk pranoi të fliste dhe do të paraqitet në Gjykatën e Kurorës së Liverpoolit më 25 tetor.