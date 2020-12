Teksa Ministra e Brendshme ka sqaruar ngjarjen dhe ka prangosur policin si fajtor për vrasjen e Klodian Rashës, vjen edhe një reagim nga Partia Demokratike.

Enkelejd Alibeja shprehet se qeveria po tenton ta manipulojë ngjarjen. Me sa duket ka parasysh vrasjet e 21 janarit kur qeveria e tij deklaronte se 4 qytetarët u vranë me thika me helm dhe çadra pistoletë. Dhe jo vetëm kaq, po detyruan edhe mjekët e Spitalit Ushtarak të gënjenin.

Ndërsa sot, Partia Demokratike e quan një ngjarje që e kthen vendin 30 vite më pas, vrasjen e të riut nga policia. Në një deklaratë për mediat nga selia blu, Enkeljed Alibeaj u shpreh se dhe 30 vite më parë “të rinjtë u ngritën kundër një regjimi që i mbante të izoluar dhe të nënshtruar përmes represionit, dhunës, torturave, frikës, përmdjekjes, burgimit dhe vrasjeve pa gjyq”.

Ai shprehet se sot me Edi Ramën asgjë nuk ka ndryshuar në mentalitetin e regjimit policor të drejtimit të shtetit.

“Në Ditën e Rinisë, një 25-vjeçar u ekzekutua me plumb në kokë nga regjimi, sepse nuk respektoi orën policore të karantinës. Një i ri që vrapon për t’i shpëtuar gjobës apo sjelljes brutale, që e kemi parë të gjithë në rastin e 15-vjeçarit gjatë karantinës së parë, nuk përbën asnjë rrezik për policinë”, shtoi ai.

Më tej ish-deputeti demorakt akuzon policinë se kanë tentuar të manipulojnë ngjarjen.

“Ajo që e bën edhe më të rëndë situatën, janë njoftimet zyrtare të Policisë së Shtetit, të cilat krijojnë bindjen e tentativës për manipulimin dhe fshehjen e së vërtetës, me justifikime të denja për një bandë. Asnjë skenar i sigurimit të shtetit nuk mund të justifikojë ekzekutimin e të riut”, thekson Alibeaj.

Në fund ai i bën thirrje Prokurorisë të hetojë rastin dhe shton se kjo ngjarje duket të bëhet shembull dhe të vendoset drejtësia pa vonesë.

“Prokuroria duhet të kishte marrë menjëherë masat për ndalimin e manipulimit të ngjarjes, zbardhjen e të vërtetës sa me shpejt dhe informimin e publikut për ketë ngjarje që ka shokuar të gjithë shoqëinë.

Për këtë akt kriminal të pashembullt duhet drejtësi pa vonesë! Arrestimet sa për sy e faqe, për të mashtruar publikun e revoltuar, shërbejnë vetëm që regjimi i Edi Ramës të blejë kohë”, shprehet ish-deputeti i PD, Enkelejd Alibeaj.

Ngjarja e rëndë ndodhi gjatë orëve të para të mengjesit dhe tashmë në pranga ka përfunduar efektivi që qëlloi për vdekje të riun në një rrugicë në Tiranë. Në një reagim për mediat Shërbimi i Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave kanë sqatruar se efektivi e ka përdorur armën e zjarrit në kundërshtim me ligjin.

