Në emisionin “Në Kohë Reale” të drejtuar nga Flori Gjini, sot është folur gjerësisht mbi ngjarjen makabre të ndodhur në Skourta të Greqisë, ku u gjet i vrarë dhe i karbonizuar 27-vjeçari shqiptar, Sulo Halili.
Gazetari Edmond Guri, në një lidhje të drejtpërdrejtë nga Athina, solli detaje të reja mbi hetimet e autoriteteve greke dhe pasqyrimin e mediave vendase.
Ai e cilësoi rastin si shumë të ndërlikuar, duke e krahasuar me një “thriller” kriminal, pasi versionet e ngjarjes kanë ndryshuar nga dita në ditë.
Ai shpjegoi se një nga pistat e policisë lidhet me mundësinë e një koincidence fatale.
“Kemi të bëjmë me një rast shumë të ndërlikuar, sepse ndryshe u tha fillimisht dhe tashmë ndryshe po zhvillohet ngjarja. Mesa duket kemi të bëjmë me një udhëkryq, sepse policia ende nuk ka mundur të zbardhë dinamikën e kësaj ngjarjeje,” tha Guri.
Hetimet aktualisht po shqyrtojnë dy pista kryesore, tha ai, “mundësinë që viktima të jetë ekzekutuar nga ish-i dashuri i partneres së tij, i cili e kishte kërcënuar më herët”
Sipas tij, autoritetet greke po hetojnë edhe një pistë tjetër, që lidhet me mundësinë e një koincidence fatale, që sikurse u shpreh gazetari “ viktima, 27-vjeçari Sulo Halili mund të ketë rënë pre e një ngatërrese identiteti. Ekziston një tjetër person shqiptar, me të njëjtin emër dhe mbiemër, i cili është i njohur për precedentë penalë dhe dyshohet se është vrasës me pagesë. Për shkak të ngjashmërisë së madhe në fizionomi dhe identitet, autorët e krimit mund të kenë menduar se viktima ishte pikërisht ky person me të kaluar kriminale.
Familja e viktimës dhe avokati i tyre nuk e përjashtojnë pistën e koincidencës, duke theksuar se i riu nuk kishte asnjë precedent penal dhe ishte një person i qetë që kishte ndërtuar jetën e tij. Dyshohet se ai ra pre e një kurthi pas një kontakti në rrjetet sociale me një femër, me të cilën fliste prej gjashtë muajsh.
Gjatë intervistës gazetari tha se, “autoritetet greke kanë sekuestruar celularët e familjes dhe po hetojnë kontaktet e fundit të viktimës, ndërsa pista kryesore mbetet identifikimi i personit që e takoi dhe e çoi drejt ekzekutimit. Policia dyshon se pas krimit fshihen profesionistë të botës së krimit të organizuar.
