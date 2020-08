Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar “arrest me burg” për Sokol Sanxhaktarin dhe Adriano Hajdarin, të cilët vranë shokun e tyre Florian Lamçja, 2 ditë më parë.

Sanxhaktari dhe Hajdari akuzohen për vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim. Pasi kishin konsumuar alkool, mendohet se Sokol Sanxhaktari dhe Adriano Hajdari qëlluan me shishe dhe me këmbën e tavolinës Florian Lamçen, duke i çarë kafkën dhe aortën e krahut të majtë.

Sipas policisë, sherri ka ardhur pas një konflikti momental.

/a.r