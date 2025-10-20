Tre persona janë arrestuar për sulmin ndaj një autobusi tifozësh të Pistoia Basket mbrëmë në Rieti, që rezultoi në vdekjen e njërit prej dy shoferëve, Raffaele Marianella.
Sipas mediave italiane, individët janë të lidhur me lëvizje të ekstremit të djathtë. Tre të arrestuarit janë ultras që besohet se i përkasin grupit të tifozëve ‘Curva Terminillo’ (Terminillo).
Hetimet vazhduan gjatë gjithë natës dhe deri sot, duke zbuluar se disa persona ishin të përfshirë në sulmin ndaj autobusit të Pistoia Basket 2000, por hetuesit i kanë përqendruar dyshimet e tyre te tre individë.
Më pas dolën prova serioze për fajësinë e tyre në vrasjen e shoferit, duke çuar në arrestime. Tre ultrasit e arrestuar u dërguan në burg.
Mediat italiane raportojnë se pas ndeshjes, autobusi që transportonte tifozë toskanë u sulmua me gurë duke shkaktuar vdekjen e shoferit të dytë, i cili ndodhej në anën e pasagjerëve.
Pas ndeshjes, autobusi u largua nga arena dhe papritmas disa tifozë të ekipit Sebastiani Basket nga Rieti hodhën gurë, gurë dhe sende të tjera drejt autobusit ndërsa ai po largohej nga qyteti pas ndeshjes së luajtur në PalaSojourner. Autobusi u godit nga gurë të hedhur në pjesën e përparme, dhe xhami i përparmë u thye nga një gur, pikërisht në lartësinë e sediljes ku shoferi me shumë gjasa ishte ulur pranë shoferit. Xhami i përparmë është gjithashtu i çarë, por jo i thyer në anën e shoferit.
Në PalaSojourner në Rieti, gjatë ndeshjes së ligës A2 midis Pistoias dhe Sebastiani Basket Rieti, pati momente tensioni që u shuan më vonë nga ndërhyrja e sigurisë dhe forcave të rendit.
Leave a Reply