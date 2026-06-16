Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për dhunën fizike të ushtruar ndaj P. C, i incident i regjistruar të hënën e 15 qershorit në ambientet e GJKKO.
Gazetarja e Klan News, Glidona Daci, raporton se çështja po hetohet për kanosje dhe dhunë ndaj dëshmitarit dhe kundërshtim të forcave të policisë.
Grupi hetimor ka sekuestruar audion e seancës dhe pamjet filmike, ndërkohë qe pritet të merret në pyetje si deklarues edhe P.C, i cili mori ndihmë mjekësore menjëherë mbasi tre vëllezërit Bushgjoka, të bashkëarrestuar me P.C e dhunua fizikisht në sallën e gjykatës.
Personat e mësipërm u arrestuan si autorë të dyshuar për vrasjen e të riut Renis Dobra. Më 8 korrik të 2025, Renis Dobra u mor peng, u mbyt dhe u hodh se bashku me makinën e tij në liqenin e Shkopetit. Shkak dyshohet të ketë qenë prishja e pazareve të drogës.
Pas ngjarjes, policia arrestoi tre vëllezër nga Tropoja, të dyshuar për ngjarjen. Pjesë e organizmit të rrëmbimit dhe vrasjes ka qenë edhe P.Ç, i cili u arrestua pak ditë pas ngjarjes.
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