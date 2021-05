Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Elbasanit duke lënë në burg Arbër Paplekajn, i cili dyshohet si autori i vrasjes së Pjerin Xhuvanit.

Arbër Paplekaj nuk ishte i pranishëm në seancën e Gjykatës së Apelit, të mbajtur në ngarkim të tij.

Ndërkaq, Gjykata vendosi lirimin e 10 të akuzuarve të tjerë të cilët do të ndiqen në gjendje të lirë. Kujtojmë që gjatë seancës gjyqësore ku u vendos masa e sigurisë, Paplekaj u shpreh: “Ndjehem i tronditur sepse një njëri ka mbetur i vrarë. Dhe nuk e di se cila është gjendja e familjes sime”.

Autori i dyshuar i vrasjes së Pjerin Xhuvanit në Elbasan pas krimit u vetëdorëzua te komandanti i forcave RENEA. Vrasja e militantit të PS-së Pjerin Xhuvani ndodhi vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit, duke tronditur opinionin publik.

Të akuzuarit e tjerë

Arjan Hoxha, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Pavlo Vuksani, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Emiljan Prenga, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Juljan Mataj, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Erald Guga, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Erjon Demushi, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Taulant Ymeri, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Roland Xhepa, akuzuar për heqje të lirisë me dhunë;

Nuredin Kasma, akuzuar për heqje të lirisë me dhune

Eldjo Beko, arrestuar “në flagrancë”, akuzuar për pengim të hetimeve;

g.kosovari