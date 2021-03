Vrasja e ”Mond Çekiçit”/ Dëshmon shoferi: Unë ika me vrap, autorët ishin të maskuar me kapuçë dhe shalle!

Shoferi i Edmond Çekiçit ka dëshmuar për vrasjen e anëtarit të bandës së Durrësit ditën e sotme,r raporton gazetarja Klodiana Haxhiaj për BalkanWeb. Dyshohet se autorët ishin tre persona, dhe shoferi thotë se ata ishin të maskuar me kapuça dhe shalle.

Ai shton se atentati ka ndodhur në mëngjes pranë shtëpisë së babait të Çekiçit, teksa ai sapo ka dalë nga makina iku me vrap tek rrugica.

Sipas tij, po të kishte qëndruar ende do e kishin vrarë dhe atë bashkë me Çekiçin, teksa konfirmon se kishte pak kohë që ishte shofer i tij.

”Nuk i kam parë , nuk i njoh kush ishin. Unë kisha pak kohë shofer i Mondit. Në mengjes pranë shtëpisë së babait të Mondit na preu rrugën një makine e zezë Benz. Ata ishin të maskuar me kapuça dhe shall. Dola menjëherë nga makina dhe ika me vrap tek rrugica ngjitur që është aty ku kishim ndaluar. Po të kisha qëndruar do më kishin vrarë edhe mua. Unë nuk di kush ka patur konflikt me Mondin. .”- tha shoferi.

Edmond Çekiçi u ekzekutua ditën e sotme në një atentat nga tre persona të dyshuar, ku njëri e qëlloi me breshëri kallashnikovi. Ai ishte i dënuar për armbëmbajtje pa leje dhe ishte në liri me kusht nga Gjykata.

Një automjet i vjedhur u gjet i djegur në Sukth, i cili u përdor nga autorët. Ndërkaq 20 persona janë shoqëruar deri më tani në komisariat për vrasjen.