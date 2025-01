Policia e Tiranës është në pritje të përgjigjes nga Policia Shkencore për të faktuar nëse gëzhojat e gjetura në vendin ku u vra Lulzim Visha, përkojnë me armën e gjetur në makinën që autorët dogjën, apo me atë që hetuesit sekuestruan në banesën e Eduart Lamit.

Të gjitha këto prova u dorëzuan në laboorator, i cili do të përcaktojë se me cilën armë është bërë qitja. Nëse ekspertiza përcakton me prova ligjore se arma automatike me silenciator që u gjet në banesën e Lamit është përdorur në krim, ndaj tij rëndohen pozitat dhe akuzat që do të bien mbi të.

Zyrtarisht 37-vjeçari u arrestua vetëm për akuzën e armëmbajtjes pa leje, e ndërsa në kërkim u shpall kushëriri i tij, Ervis Lami 31 vjeç. Por agjentët janë duke i hetuar edhe si autorë të dyshuar të vrasjes së 48-vjeçarit Visha, për shkak se kishin marrë informacion se ata kanë pasur fonflikte për tokat.

Pas arrestimit, Eduart Lami mohoi në polici të ishte pasur konflikte me viktimën. Këtë të hënë ai doli para gjykatës së Tiranës dhe ndaj tij u caktua masa e sigurisë arrest në burg vetëm për akuzën e armëmbajtjes pa leje.

Lulzim Visha, që punonte në një postë private, u gjet i vrarë brenda makinës së punës në zonën e Zall Mnerit, në Kamëz, mëngjesin e datës 24 janar.