Menjëherë pas vrasjes së Lulzim Vishës, në Zall Mner në Kamëz, policia nuk kishte asnjë emër të dyshuar për autorët, por nisi kontrollet në zonë, kryesisht për personat me precedent e rekorde kriminale. Në fokus ishte edhe banesa e Ervis Lamit, i njohur si bashkëpunëtor për arratisjen nga burgu i Drenovës i 7 të dënuarve, më 23 nëntorit 2013, në mesin e të cilëve edhe Admir Tafili.

Bashkë me banesën e tij, në sitë kaloj edhe shtëpia e xhaxhait të 31-vjeçarit Lami, të cilat ishin ngjitur me njëra-tjetrën. Gjatë kontrollit u sekuestruan një armë zjarri automatike me silenciator dhe municion luftarak, 15 copë fishekë luftarak, një sëpatë, një thikë, një këllëf pistolete glok dhe në oborrin e shtëpisë u gjetën edhe 4 gëzhoja arme.

Në momentet e kontrollit, 31-vjeçari Ervis Lami nuk ndodhej në banesë. Ai u shpall në kërkim policor, ndërsa u arrestua djali i xhaxhait të tij, Eduart Lami, 37 vjeç. Ai akuzohet për dy vepra penale, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe e municionit” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armeve të ftohta”. Municionet e sekuestruara janë dërguar në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminime, për të parë nëse arma është përdor në ngjarje kriminale.

Por pavarësisht se ndaj 37-vjeçarit zyrtarisht rëndojnë vetëm akuzat e armëmbajtjes, Policia e Tiranës po i heton dy kushërinjtë edhe si autorë të dyshuar të vrasjes së 48-vjeçarit Lulzim Visha.

Burime të sigurta nga grupi hetimor konfirmojnë për A2 CNN se mes viktimës dhe disa prej anëtarëve të familjes Lami ka pasur një sherr për pronat. Aktualisht, kjo është pista kryesore e hetimeve të policisë për zbardhjen e vrasjes. Ndërsa si pistë tjetër po hetohet një çështje hasmërie. Pasi në vitin 1997, vëllai i Lulzim Vishës vrau me armë një person, dënim të cilin e ka shlyer.