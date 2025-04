Mark Antony Samson , 23-vjeçari që rrëfeu vrasjen e ish-të dashurës së tij Ilaria Sula , studentes shqiptare e vrarë në Romë , deklaroi se nuk e kishte planifikuar krimin.

Dëshmia e tij u dha gjatë marrjes në pyetje për të vërtetuar arrestimin, i cili zgjati mbi pesë orë, para gjykatësit hetues.

Prokurorët e akuzojnë të riun për vrasje të rëndë me dashje dhe fshehje të kufomës se ka tentuar të heqë qafe trupin e Ilarisë duke e hedhur, pasi e kishte mbyllur në një valixhe, në një luginë.

“Kam vrarë Ilarinë në mëngjesin e 26 prillit”. Samson më pas, reflektoi për lapsusin dhe raportoi se Ilaria u vra në mëngjesin e 26 marsit pasi kaloi natën në shtëpinë e tij.

I dyshuari shpjegoi se e reja kishte shkuar në banesën në Via Homs, në lagjen afrikane, në mbrëmjen e datës 25 për t’i kthyer disa nga rrobat e tij.

E reja, sërish sipas ish-it, do të kishte qëndruar deri vonë në mbrëmje dhe për këtë arsye preferoi të flinte me ish-in për të shmangur transportin publik.

Sipas djalit, të dy së fundmi i kishin dhënë fund një lidhjeje që kishte vazhduar prej disa muajsh me ulje-ngritje.

“Unë i bëra të gjitha vetë”, u shpreh 23-vjeçari filipinez. Ndërsa në pyetjet e gjyqtarit hetues për rolin e prindërve ai ushtroi të drejtën për të mos u përgjigjur.

Djali tha se e ngarkoi trupin në makinë, pasi e mbylli në një valixhe, duke e braktisur në një luginë. 23-vjeçari pohoi gjithashtu se kishte pastruar vendin e sulmit.