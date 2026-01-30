U mbajt të enjten në Gjykatën Themelore në Prishtinë seanca për vrasjen e Liridona Ademajt. Të akuzuar për këtë çështje janë bashkëshorti i saj, Naim Murseli, si dhe Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla.
Gjatë seancës gjyqësore në Gjykatën Themelore të Prishtinës, Naim Murseli mohoi çdo përfshirje në vrasjen e bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj, duke theksuar se gjatë 11 viteve të martesës kishin pasur marrëdhënie të mira dhe një jetë të lumtur familjare.
“Ju betohem në dy fëmijët e mi që nuk kam qenë në makinë kur është vrarë Liridona Ademaj. Kam qenë së paku 20 metra larg, as unë dhe as fëmijët,” u shpreh ai para trupit gjykues, duke e mbështetur mbrojtjen e tij me betimin për fëmijët.
Çështja e vrasjes së Liridona Ademajt u trajtua gjerësisht në emisionin “Në Kohë Reale” të moderuar nga gazetari Flori Gjini, ku të ftuar ishin avokati i familjes Ademaj, Leutrim Syla, dhe drejtori i gazetës “Ekskluzive”, Pleurat Salihu.
Të dy sollën analiza të hollësishme mbi procesin gjyqësor dhe dëshmitë e dhëna nga i akuzuari kryesor, Naim Murseli.
Syla theksoi se gjykimi ka hyrë në fazën e dhënies së mbrojtjes dhe se deklaratat e Murselit nuk përputhen me provat materiale, duke i cilësuar si të pavërteta.
Avokati i familjes Ademaj u shpreh se për të afërmit e Liridonës është jashtëzakonisht e vështirë të dëgjojnë deklaratat e Naim Murselit, të cilat i cilësoi si gënjeshtra të thëna me gjakftohtësi, pavarësisht provave materiale që e kundërshtojnë versionin e tij.
“Familjarët e Liridonës e kanë shumë të vështirë të dëgjojnë një gënjeshtar tipik, i cili me aq gjakftohtësi, përkundër provave materiale, jep një version të tillë. Megjithatë, ata janë më të qetë sepse janë më të bindur se Naim Murseli do të dënohet me burgim të përjetshëm”, tha avokati.
Megjithatë, sipas tij, familjarët ndihen më të qetë sepse janë gjithnjë e më të bindur se Murseli do të dënohet me burgim të përjetshëm, pasi çdo provë e paraqitur në gjykatë vërteton përtej çdo dyshimi rolin e tij si bashkëkryes në këtë vepër penale.
“Tani ka filluar dhënia e mbrojtjes së Naim Murselit, ku nga salla janë larguar Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla. Mbrojtja e Murselit ka përfunduar me marrjen në pyetje sepse është lënë i lirë të flasë për ngjarjen gjatë seancës së pyetjeve. Tani radhën e ka prokuroria për ta marrë në pyetje të tërthortë, por edhe ne si palë e dëmtuar dhe mbrojtës të tjerë për të vazhduar me të akuzuarit e tjerë”, tha Syla.
Ai shtoi se është e pritshme që një i akuzuar që nuk pranon fajësinë të japë versione të tjera, por sipas tij, provat materiale e kundërshtojnë çdo deklaratë të Murselit.
Nga ana tjetër, Pleurat Salihu komentoi se dëshmitë e Murselit nuk janë bindëse dhe shpesh bien ndesh me faktet e paraqitura.
“Unë e kam ndjekur gjithë dëshmitë e Murselit dhe nuk kisha dashur të them ndonjë epitet, por ato që ai ka deklaruar ato ditë, përfundimisht ai gjithçka mund të jetë por vetëm njeri nuk është. Ai betohet që nuk ka qenë i pranishëm, por po të marrim deklaratën e fëmijës që thotë se në momentin që kanë qëlluar me armë, babi e ka shtrënguar mamin, atëherë dihet që fëmija thotë të vërtetën, ndërsa ky thotë që nuk ka qenë i pranishëm. Gjithashtu, në provat e fundit shihet shumë mirë që lëviz me veturë dhe ka kontakte me Kushtrim Kokalla. Më pas kemi edhe deklaratën e personit që ka shitur armën. Ai po tenton, i këshilluar nga mbrojtja e tij, ta zvarrisë këtë çështje sikur të mos ketë gisht. Ai pretendon se do të bindë trupin gjykues dhe po tenton të shtyjë procesin, gjë që u pa qartë kur mbrojtja kërkoi ekzaminimin e vendit të vrasjes pas dy vitesh, kur terreni ka ndryshuar”, tha Salihu.
Ai shtoi se Murseli po përpiqet të hedhë poshtë edhe deklaratat e dy të tjerëve që kanë bashkëpunuar për të vrarë bashkëshorten e tij.
“Ky ose nuk është normal ose është një shpirt lig që të deklarojë këto. Ai nuk po kërkon të lehtësojë veten dhe familjen e Liridonës nga kjo ngjarje, por po tenton të marrë një dënim më të ulët”, përfundoi Salihu.
Leave a Reply