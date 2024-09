Situata mes Libanit dhe Izraelit, po përshkallëzohet gjithnjë e më tej, ndërsa sulmet nuk kanë ndalur prej disa ditësh.

Situata mes Libanit dhe Izraelit, po përshkallëzohet gjithnjë e më tej, ndërsa sulmet nuk kanë ndalur prej disa ditësh.

Forcat e Mbrojtjes të Izraelit kanë bërë publike një komunikim mes komandantit të forcave ajrore dhe pilotit që kreu sulmin në objektivin, që ishte kreu i grupit të fuqishëm të Hezbollahut, Hasan Nasrallah.

Në komunikim dëgjohet se si përgëzojnë për sulmin e kryer, ku ata arritën qëllimin, vrasjen e kreut të grupit militant.

Biseda:

1-Ju keni dhënë një shfaqje fitoreje këtu, besoj.

2-Mirë bëre.

1-ne vërtet shpresojmë se i kemi prerë kokat kësaj organizatë terroriste

2-Bravo, krenari e pamasë!

1-Faleminderit shumë komandant!

2-Ne do të arrijmë të gjithë, kudo dhe do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të kthyer pengjet dhe për të kthyer vendbanimin e veriut në shtëpi

1-Deri në fitore, bravo.

Hassan Nasrallah, udhëheqësi i lëvizjes militante shiite islamike Hezbollah në Liban, që besohet të ishte shënjestra e sulmit të ashpër ajror izraelit të së premtes në Bejrut, është një nga figurat më të njohura dhe më me ndikim në Lindjen e Mesme.

Për vite me radhë, ai nuk është parë në publik pikërisht nga frika se mund të vritet nga Izraeli. Një figurë e errët me lidhje të ngushta personale me Iranin, sheiku luajti një rol kyç në kthimin e Hezbollahut në forcën politike dhe ushtarake që është sot – dhe nderohet lart nga mbështetësit e grupit.

Nën udhëheqjen e tij, Hezbollahu ka ndihmuar trajnimin e luftëtarëve të Hamasit, grupeve paraushtarake në Irak dhe Jemen, e është furnizuar me armatime nga Irani për t’i përdorur kundër shtetit hebre.