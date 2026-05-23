Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm vendosi pak ditë më parë të kthejë për rigjykim dosjen e vrasjes së Hekuran Billës, një të dënuari për vrasje në Britaninë e Madhe që ishte liruar me kusht.
Me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata e Tiranës kishte firmosur për pushimin e akuzave për mungesë provash, ndaj Viktor Markut dhe nipit të tij, Sebastian Mali, të akuzuar për vrasjen e 40-vjecarit motive gjakmarrje.
Por, shkalla e dytë e gjyqësorit e ka prishur këtë vendim dhe urdhëron gjykatën e Tiranës ta rishqyrtojë dosjen nga e para, për shkak se ka gjetur shkelje. Gjykimi i dosjes penale sipas urdhërimit të Apelit duhet të kryhet nga një tjetër trupë gjykuese.
Hekuran Billa u qëllua për vdekje brenda automjetit të tij luksoz mbrëmjen e 11 qershorit 2020 pranë Komunës së Parisit, pak ditë, vetëm pak ditë pasi ishte kthyer nga Belgjika. Ai ishte dënuar për vrasjen e Prelë Markut, në Britaninë e Madhe.
Pas ekstradimit në Shqipëri, Billa qëndroi në burgun e Fushë Krujës dhe fill pas lirimit me kusht u ekzekutua. Autori kryesor i dyshuar për vrasjen për motive gjakmarrja është Viktor Marku, vëllai i Prelë Marku dhe nipi i tij, Mali. Viktor Marku u arrestua në Malin e Zi pas ekzekutimit të Billës dhe ekstradua drejt Shqipërisë. Ai kishte rekorde kriminale jashtë vendit.
Hetimet për të hedhur dritë mbi vrasjen e ish të dënuarit Billa kishin disa anë të errëta. Emisioni në “Shënjestër” zbuloi se 8 oficerë policie dhe 2 zyrtarë të shërbimet sekret kishin ndërhyrë në sistemin TIMS për të kontrolluar hyrje-daljet e Billës jashtë vendit dhe dyshohet se e kanë tradhtuar tek autorët e dyshuar të krimit. Prokuroria nuk kishte hetuar për lidhje të mundshme të këtyre zyrtarëve dhe Viktor Markun e Sebastian Malin.
