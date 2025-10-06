Të shtënat e ndodhura në Gjykatën e Apelit në Tiranë këtë të hënë, 6 tetor, i morën jetën gjyqtarit Astrit Kalaja dhe plagosën dy persona të tjerë.
Sipas të dhënave të deritanishme, të dy ndodhen në spitalin e Traumës, nën kujdesin e mjekëve. Fatmirësisht ata nuk raportohet të jetë në rrezik për jetën.
Të shtënat u raportuan rreth orës 16:00 të kësaj të hëne, brenda ambienteve të Gjykatës së Apelit. Autori i dyshuar i ngjarjes u arrestua nga policia, e cila ndërhyri menjëherë sapo u njoftua për ngjarjen e rëndë.
Ai është Gj. Shkëmbi dhe mësohet se ishte palë në një proces gjyqësor për çështje pronësie. Policia sekuestroi edhe armën e krimit.
Fillimisht u raportua se gjyqtari Kalaja kishte mbetur i plagosur, megjithatë pak kohë më pas u saktësua se ai kishte mbërritur pa shenja jete në spital.
