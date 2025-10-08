Analisti politik Preç Zogaj, i ftuar në emisionin “Trialog” në RTSH, ka hedhur dritë mbi rrethanat e vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja, duke e cilësuar atë si një vrasje të paralajmëruar që zbulon plagët e thella të sistemit të drejtësisë.
Zogaj shprehet se gjyqtari Kalaja ishte viktimë fatale, pasi në thelb ai nuk dha një vendim përfundimtar kundër pretenduesve të familjes Shkambi, por thjesht e ktheu dosjen në Gjykatën e Shkodrës për rigjykim.
“Gjyqtari nuk ka dhënë vendim përfundimtar për çështjen, por ka dhënë vendim për ta kthyer në Shkodër për shqyrtim, ndaj vrasja e tij është fatale. Po ta dëgjonin me vëmendje vendimin, nuk kemi të bëjmë me vendim përfundimtar për çështjen, por kthim të dosjes për shqyrtim,” theksoi Zogaj.
Analisti iu kundërvu histerisë publike se vrasja e Kalajës ishte një plumb mbi korrupsionin, duke mbrojtur integritetin e gjyqtarit:
“Histeria që ka shpërthyer se vrasja e tij ishte plumb mbi korrupsionin është tërësisht një gabim i madh me këtë gjyqtar. Ai nuk ka qenë i korruptuar. Është viktimë fataliteti.”
Sipas Zogajt, thjeshtësia e vendimit për kthim dosje nuk e justifikon dhunën, duke e bërë vrasjen “kronikë e një vrasje të paralajmëruar” që vjen si pasojë e një konflikti në vlim.
Reforma në Drejtësi dhe problemi i pronës
Duke e zhvendosur fokusin te shkaqet rrënjësore, Zogaj akuzoi sistemin për qasje të gabuar dhe zvarritje proverbiale në zgjidhjen e çështjes së pronës.
“Reforma në drejtësi ka qasje të gabuar për çështjen e pronës, pasi ‘i ka rënë nga Kina’, sepse ka zvarritje proverbiale për dhënien e pronave.”
Ai shtoi se toka bujqësore as nuk është kompensuar dhe as u është dhënë pronarëve me tapi, ndërsa “tokat në bregdet janë pushtuar nga njerëzit e krimit të lidhur me pushtetin.”
Për Zogajn, kjo tragjedi nuk e ka zanafillën te Reforma në Drejtësi, por tregon se Reforma “ka problem me vetëveten, sepse është reformë radikale” që nuk ka arritur të zgjidhë nyjet e vjetra të pronësisë.
