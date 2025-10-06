Një akt terrorist e ka quajtur Presidenti i PL-së Ilir Meta vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja teksa ishte në krye të detyrës. Në një postim në Facebook, ai nënvizon se ky krim meriton ndëshkim të ashpër ligjor.
“Ekzekutimi i gjyqtarit në krye të detyrës, Astrit Kalaja brenda Gjykatës së Apelit është një akt terrorist që godet në zemër shtetin e së drejtës dhe rendin kushtetues.
Ky krim shumë i rëndë, që meriton ndëshkim të ashpër ligjor nuk është rastësor, por rezultat i inkriminimit të Qeverisë me segmente të krimit, që ka sjellë dështimin për të garantuar rendin dhe sigurinë e jetës.
Duke ju shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes Kalaja dhe kolegëve gjyqtarë, shpreh bindjen e thellë se zgjimi kombëtar për të mposhtur frikën nga krimi që ka kapur shtetin është e vetmja rrugë për të garantuar sigurinë e jetës dhe rikthyer shtetin e së drejtës”, shkroi Meta në rrjetet sociale.
