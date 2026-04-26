Gjon Shkambi, xhaxhai i Elvis Shkambit, personit që vrau me armë zjarri në sallën e gjyqit gjyqtarin e Apelit, Astrit Kalaja, është rikthyer në këtë gjykatë për të kërkuar lirimin nga burgu.
Kërkesa e tij për zëvendësim të masës “arrest në burg” në një masë më të butë sigurie është refuzuar këtë javë nga togat e zeza të Apelit. Gjon Shkambi akuzohet për “vrasje në rrethana cilësuese”, e kryer në bashkëpunim, si nxitës në ngjarjen e 6 tetorit 2025 në Gjykatën e Apelit, shkruan A2.
Ai ishte në krah të nipit të tij, Elvis Shkambi, që pas një vendimi për çështje pronash në disfavor të tyre, hapi zjarr në sallën e gjyqit, duke vrarë gjyqtarin Astrit Kalaja dhe plagosur palët kundështare në proces, Ragip e Ervis Kurtaj.
Gjon Shkambi dyshohet për rol në sulmin ndaj babë e bir, ndonëse në sallën e gjyqit ai nuk ka kryer ndonjë veprim konkret: “Mendoj se ngjarja ka qenë aksidentale nga ana e nipit tim, i cili është më intelektuali ndër të gjithë nipërit e mi. Unë e kam mbështetur gjithmonë, pasi kam tre dekada nëpër gjykata. Nuk ka qenë vullneti im të marr pjesë në atë ngjarje dhe në atë moment e kam ndier veten ‘të mbaruar’ si ata. Ka qenë detyra e policit për ta kontrolluar, jo e imja. Po të ishte kryer detyra e policisë në rregull, kjo nuk do të kishte ndodhur. Ai do të ishte në vendin tim në burg, jo unë”.
Po ashtu, Shkambi ka pretenduar se është invalid, se kishte edhe bashkëshorten invalide, se nuk prishte prova e as nuk largohej. Në analizë të pretendimeve të kërkuesit dhe kërkesës së prokurorisë për të lënë në fuqi masën “arrest në burg”, Apeli arsyetonte se nuk kishte ndryshuar asnjë rrethanë që të çonte në ndryshimin e masës.
“Masa e zbatuar ndaj personit nën hetim, duke mbajtur parasysh edhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, vazhdon t’i përgjigjet rëndësisë së faktit dhe dënimit që mund të caktohet”, arsyetonte Apeli.
Për të njëjtën ngjarje në masën e “arrestit në burg” po hetohet edhe Elvis Shkambi.
