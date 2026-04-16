Në procesin ndaj biznesmenit Pëllumb Gjoka dhe shtetasve Behar Brajoviç e Edmon Preka, për vrasjen e Gjin Ndojit në gusht të vitit 2020, GJKKO pranoi kërkesat e avokateve për provat që do të bëhen pjesë e shqyrtimit gjyqësor ndër to dhe dërgimin e një letër-porosie të re në Francë për sqarimin e burimit të të dhënave SKY ECC.
Avokatëve iu pranua dhe kërkesa që te merret si provë edhe një vendim i autoriteteve gjyqësore holandeze që nuk ka lejuar në vitin 2019 përgjimin masiv të përdoruesve të SKY ECC.
Ndërkohë seancën e ardhshme do të nisë pyetja e dëshmitareve të kërkuar nga SPAK, me shtetasin Jozi Kraja alias Ndoj, vëllain e viktimës i ekstraduar në fillim të këtij viti nga Zvicra për llogari të dosjes “revanshi”, dhe të dashurën e viktimës.
Gjin Ndoji alias Gjin Boriçi u ekzekutua me armë zjarri në Gusht të 2020-s, në Shkejzë të Vaut të Dejës.
Ndoji u gjet i pajetë gjatë orëve të mëngjesit, në rrugë, pranë makinës së tij të marrë me qira. Rreth një kilometër larg skenës së krimit, policia gjeti një makinë të djegur, që dyshohej se ishte përdorur nga autorët e krimit.
Në atë kohë, pista kryesore e ngritur nga autoritetet ishte ajo e hakmarrjes. 27-vjeçari ishte person me precedentë penale. Ai jetonte mes Shqipërisë, Holandës dhe Italisë.
