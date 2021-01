Iraku lëshoi këtë të enjte një urdhërarrest për Presidentin në largim Donald Trump, në lidhje me vrasjen e gjeneralit iranian dhe një lideri të fuqishëm të milicisë vitin e shkuar.

Sipas mediave ndërkombëtare, urdhërarresti u lëshua nga një gjykatës në Baghdad, pas hetimeve që po zhvilloheshin në këtë vend për sulmin me dron të drejtuar nga Washingtoni, më 3 Janar 2020, ku mbetën të vrarë gjenerali Qassim Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandis.

Trump akuzohet për vrasje me paramendim, që mbart me vete dënimin me vdekje. Megjithatë, mediat shkruajnë se nuk ka gjasa që arrestimi i Trump të ndodhë, por është më shumë një akt simbolik në këto ditë të fundit të presidencës së tij.

Ky është urdhërarresti i dytë për Presidentin amerikan, nga dy shtete të ndryshme. Në Qershor ishte Irani që po ashtu lëshoi urdhërarrest dhe kërkoi ndihëm e Europol për arrestimin e Trump dhe më shumë se 30 personave të tjerë, të akuzuar për vrasje e terrorizëm.

