Një ngjarje e rëndë tronditi Manzën orët e para të kësaj të mërkure, ku si pasojë e një konflikti për motive të dobëta, dy persona mbetën të vrarë, konkretisht Aranit Kurti, 23 vjeç, dhe Flori Paluçi, 33 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim autori 21-vjeçar Daniel P.
Një prej kushërinjve të të ndjerit Kurti, u shpreh i tronditur për tragjedinë, ndërsa thekson se 23-vjeçari ishte një djalë tepër pozitiv.
“Ngjarja na ka tronditur rëndë. E kisha kushëri një prej tyre, Aranit Kurtin. Ishte shumë djalë i mirë.
Kur marr vesh që ka ndodhur kjo ngjarje, e mora vesh nga televizori”, deklaroi kushëriri i 23-vjeçarit të ndjerë.
Ndërsa punonjësi i karburantit në të cilën ndodhi ngjarja, u shpreh se është përballur me tragjedinë në momentin që ka mbërritur në punë në mëngjes, kur ka hasur me shiritin e policisë rreth skenës së krimit.
Ai deklaron se viktima 23-vjeçar njihej si një djalë i sjellshëm.
“Erdha në mëngjes, gjeta karburantin e rrethuar “ndalohet, skenë krimi”. Pyeta çfarë ka ndodhur, më thanë ka ndodhur një ngjarje mos u afro. Një prej tyre ishte nga Manza. U tronditëm. Ishin djem të sjellshëm”, u shpreh një prej punonjësve të karburantit.
Dy persona kanë mbetur të vrarë me armë zjarri pranë një karburanti në Manëz. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:45 të mëngjesit, pranë një pike karburanti në afërsi të qendrës së Manzës.
Sipas burimeve, njëri prej viktimave, së bashku me një tjetër person, kanë hyrë në lokalin që ndodhet pranë karburantit dhe i kanë kërkuar kamerierit t’u shërbente kafe.
Kamerieri u është përgjigjur se nuk mund ta përgatiste pasi ekspresi ishte fikur. Pikërisht në ato momente ka nisur një debat verbal mes njërit prej viktimave dhe kamerierit, ku është përfshirë edhe banakieri. Situata është përshkallëzuar, pasi në konflikt është futur edhe një person tjetër që ndodhej në lokal.
Nga përplasja me armë zjarri humbën jetën dy të rinj Aranit Kurti, 23 vjeç, dhe Flori Paluçi, 33 vjeç, të dy banues në Manzë.
Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se Aranit Kurti është qëlluar për vdekje nga Flori Paluçi, ndërsa Flori Paluçi është vrarë nga Daniel P., 21 vjeç, pasi ky i fundit ka ndërhyrë në konflikt për të mbrojtur shokun e tij.
Autori i dyshuar, Daniel P., është aktualisht në kërkim, ndërsa forcat e policisë po zhvillojnë kontrolle intensive në zonë për kapjen e tij.
