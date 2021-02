Disa gjurmë gjenetike që mund të çojnë tek viktimat ose autorët e vrasjes së dyfishtë të Teuta dhe Shpëtim Pashos, bashkëshortëve shqiptarë që u zhdukën më 1 nëntor 2015, janë gjetur në tubin e shkarkimit të lavamanit të kuzhinës së apartamentit të tyre.

Mediat italiane japin detaje nga hetimet për vrasjen e çiftit Pasho, eshtrat e të cilëve u gjetën në katër valixhe të braktisura në një fushë afër burgut Solliçiano.

Dhe pikërisht në këto gjurmë – në përputhje hipotetike me larjen e duarve, thikën ose sharrën që do të ishte përdorur për të copëtuar trupat – do të zbërthehet vlerësimi që zëvendës prokurorja Ornella Galeotti ka planifikuar. Edhe pse e hënë, dita e ‘thirrjes’ për tre të dyshuarit (Elona Kalesha, në kohën e zhdukjes së çiftit të fejuar me djalin e Pashos, Taulantin, gjithashtu i hetuar së bashku me vëllain e Kaleshës, Denisin, aktualisht i ndaluar, por për një tjetër akuzë) ekziston rreziku që të shtyhet: për momentin, nuk ka ardhur ende njoftimi i lajmërimit të Taulantit, i burgosur në Zvicër për vjedhje. Shpresa është që akti të mbërrijë në këto orë.

Analiza e caktuar nga prokurori Galeotti është e papërsëritshme. Materiali në dispozicion është i papërdorshëm më. Elona Kalesha, përmes avokatit të saj, avokatit Federico Febbo, ka emëruar gjenetisten Marina Baldi. Materiali i gjetur në shkarkuesen e lavamanit do të kishin qenë gjurmët e vetme të izoluara në apartamentin në të cilin hetuesit vendosin vrasjen e dyfishtë dhe masakrimin e Shpëtimit dhe Teutës.

Burri dhe gruaja kishin mbërritur rreth një muaj para vrasjes nga Shqipëria për të takuar djalin e tyre Taulantin, i cili do të lirohej nga burgu më 2 nëntor. Por kontaktet e fundit të bashkëshortëve të gjallë ndërpriten në ditën 1. E fundit që i kishte parë ata kishte qenë pikërisht Elona, e cila kishte marrë me qira atë shtëpi në emrin e saj, nga e cila një grua, në ditët në vijim, u pa nga fqinjët të lëvizte valixhe që mbanin erë “mishi të kalbur”.

ADN-ja mund të ofronte prova të pranisë së çiftit Pasho në rrugën “Fontana”, apo edhe të kalimit të vrasësit ose vrasësve. Kuadri nuk është përcaktuar ende, megjithëse prokurori është i sigurt se gjithçka sillet rreth Elonës dhe sekreteve të saj. Edhe ajo e një shtatzënie, të ndërprerë disa ditë para se i dashuri i saj të lirohej nga burgu, dhe vdekja e ‘vjehrrit dhe vjehrrës’.