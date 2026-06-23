40-vjeçari i arrestuar në Ulqin, pesë ditë më parë, si bashkëpunëtor në vrasjen e çiftit të bashkëshortëve, Kreshnik dhe Gentjana Mujeci, më 26 prill të këtij viti në fshatin Balldren të Lezhës, do të qëndrojë në burg.
B.K u njoh në gjykatë me rivlerësimin e masës së sigurisë të dhënë në mungesë ndaj tij. Gjatë seancës gjyqësore të zhvilluar me dyer të mbyllura, mësohet se ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen. 40-vjeçari është shprehur se jetonte dhe punonte në Mal të Zi, ndërsa autorët e krimit e kanë fshehur makinën e përdorur prej tyre ne afërsi te banesës ku jetojnë prindërit e tij të moshuar në zonën e Torovicës, pa pasur asnjë dijeni.
Kujtojmë se 40-vjeçari B.K u arrestua më 18 qershor. Ai ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe akuzohet për përkrahje të autorit të krimit, në bashkëpunim.
Ngjarja e rëndë ndodhi në Balldren të Lezhës, ku disa persona i zunë pritë automjetit të çiftit Mujeci dhe vranë burrë e grua. Në pranga ranë disa persona dhe vrasja dyshohet për motive hakmarrjeje.
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