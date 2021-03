Zgjerohen hetimet për vrasjen e Behar Sofisë. Burime për Report Tv, bëjnë me dije se autoritetet kanë shpallur në kërkim edhe 2 persona të tjerë të cilët dyshohen se janë si pjesë e grupit që organizoi dhe kreu ekzekutimin e Sofisë në Tiranë më 25 shkurt.

Ndërkohë ka qenë një dëshmia e nënës së Ernejt Shytit, Klotildës, e cila ndihmoi më së shumti në zbardhjen e vrasjes mafioze në mes të Tiranës të Behar Sofisë.

Në dosjen hetimore të siguruar nga gazetari i Report Tv, Arsen Rusta, thuhet se pasi ka ekzaminuar të gjithë kamerat e sigurisë policia ka mbërritur në banesën e Shytit. Në banesë janë gjetur një palë tuta, nga të cilat është marrë monstra e ADN-së e cila është krahasuar me atë të marra nga sendet e gjetura te Liqeni Artificial dhe ka rezultuar e njëjtë, që i përkiste pikërisht Ernejt Shytit.

E pyetur për veshjen e Ernejt Shytit ajo ka konfirmuar atë që është gjetur nga policia, xhupin

Dëshmia e Klotildës, mamasë së Ernejt Shytit, e cila flet për një xhup ngjyre blu, i gjetur nga policia i cili ishte i ndotur me baltë nga jashtë, me kapuç, me brez në forme pellush.

Nëna gjithashtu ka konfirmuar faktin se ai gjendej në Mal të Zi, ku punonte në ndërtim.

g.kosovari