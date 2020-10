Madje, në pretendimet e tij për pafajësi ai kërkon si dëshmitarë personazhe publike dhe jo vetëm, që kanë dijeni për vrasjen e 12 shtatorit të vitit 1998 të Azem Hajdarit.

Një prej dëshmitarëve që kërkon Izet Haxhia është ish-kryeministri Sali Berisha. Ky i fundit ka dhënë vetëm një dëshmi në formën e një deklarate, e cila nuk mund të konsiderohet provë juridike për aq kohë sa nuk është bërë publike në seancat gjyqësore të Drejtësisë shqiptare, të shumta në numër e që janë zhvilluar vite më pare me të pandehurit, që sot kanë marrë dënime.

Por, një tjetër zë që kërkon zbardhjen e të vërtetave për serialin e vrasjeve në Tropojë është Zylfije Haklaj, motra e vëllezërve Haklaj, e cila akuzon Sali Berishën për çfarë ndodhi.

Në një dëshmi ekskluzive në Top Story, Zylfie Haklaj foli qartë e troç, duke treguar mesazhet që Sali Berisha, i dërgonte nëpërmjet të afërmve të tyre.

“Sali Berishës i rrezikohej pushteti si president dhe dërgoi forca nga Garda për të takuar Fatmirin, për t’i kërkuar mbështetjen e tij dhe Fatmiri i thotë shprehimisht që as për Hamdiun nuk e bëj këtë punë që të sulmoj Jugun për të mbrojtur Saliu karrigen e presidentit”, – rrëfeu Zylfie Haklaj në atë kohë.

Për akuzat e Berishës në atë kohë si dhe para e pas vrasjes së Azem Hajdarit se Fatmir Haklaj ka lidhje me Fatos Nanon dhe kontakte të vazhdueshme me të, Zylfie Haklaj i jep përgjigjen e prerë. Edhe pse e pranon se Halil Haklaj ka pasur kontakte me udhëheqës të lartë Zylfie Haklaj mohon se kjo ka ndodhur me Fatos Nanon, e aq më pak njohje të Fatmirit me të.

“Ne si familje e kemi mbështetur Sali Berishën vitet e para të demokracisë. Dy vëllezërit e mi, Hamdiu e Halili kanë pasur njohje personale me Sali Berishën dhe ne si familje e dinim kush ishte familja e tij, kishim besim se do e drejtonte Shqipërinë, ishte njeri i njohur kardiolog, pavarësisht se kishte qenë në udhëheqjen partisë punës në bllok, kishim besim se do ishte njeri i duhur për të drejtuar Shqipërinë”, – ka deklaruar Zylfie Haklaj, duke qartësuar raportet e familjes së saj me Berishën.

Por Sali Berisha, pavarësisht se çfarë rrjedhe do të marrë pozita juridike e të dënuarit me 25 vjet burg Izet Haxhia, është në listën e dëshmitarëve. A do të shkojë në gjyq për të dëshmuar kjo pritet të shihet në seancat e tjera të procesit.

Mjafton të kujtojmë deklaratën e tij pas vrasjes së Azemit, se sapo PD të vinte në pushtet do rihapte hetimet dhe drejtësia do të vihej në vend. Por, nuk e bëri edhe pas marrjes së pushtetit në 2005. Sepse, nëse do të kishte vullnet mund ta kishte bërë këtë në 8 vjet të qeverisjes së tij, e nëse vijon të ketë të njëjtin qëndrim për zbardhjen e vrasjes, atëherë në respekt të ligjit të pranojë dhënien e dëshmisë në sallën e gjyqit, në shenjë respekti për Drejtësinë.