Gjykata e Lezhës ka dënuar me burgim të përjetshëm shtetasin portugez Ruben Saraiva, i shpallur fajtor për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj.
Ngjarja e rëndë ndodhi në prill të vitit 2023 në Shëngjin, ku Nikulaj u ekzekutua brenda ambientit të biznesit të tij.
Saraiva akuzohet për veprën penale “Vrasje e kryer për interes ose hakmarrje”. Sipas akuzës, krimi ishte i organizuar dhe i planifikuar, ndërsa roli i Saraivës konsiderohet kyç në ekzekutimin e tij. Në seancat e mëparshme janë paraqitur prova, dëshmi dhe ekspertiza që, sipas Prokurorisë, faktojnë përfshirjen e të pandehurit në këtë ngjarje të rëndë.
Sipas prokurorisë vrasja e Nikulajt dyshohet se u porosit nga Edmond Haxhia për motive gjakmarrje. Të përfshirë si ndihmës edhe 4 shtetas britanikë. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj ishte vijim i zinxhirit të hakmarrjes që familja e viktimës kanë me fisin Lekstakaj, konflikt i nisur që në vitin e largët 1997.
