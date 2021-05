Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në Greqi, ku u vra një 20-vjeçare britanike dhe u torturua bashkëshorti i saj, policia greke ka ofruar 300 mijë euro për këdo që mund të japi informacion në lidhje me autorët.

Sipas një njoftimi zyrtar, policia greke thotë se ofron 300 mijë euro për ço informacion që do të ndihmonte në hetimin dhe arrestimin e autorëve të vrasjes së 20-vjeçares.

Njoftimi i plotë:

Me Vendimin e Përbashkët Ministror të sotëm të Ministrit të Mbrojtjes Civile, Michalis Chrysochoidis dhe Zëvendës Ministrit të Financave, Theodoros Skylakakis, u njoftua një shpërblim monetar prej treqind mijë euro, për këdo që siguron të dhëna dhe informacione për autoritetet kompetente. hetimet për arrestimin e autorëve të grabitjes pas vrasjes kundër një gruaje 20-vjeçare, kryer sot, e martë, 11 maj, brenda shtëpisë së saj në Glyka Nera, Atikë.

Ju lutemi çdo qytetar që di diçka në lidhje me kontaktin në numrat e telefonit 210-6442694 dhe 210-6411111 të Drejtorisë së Sigurisë të Atikës. Vihet re se, për personat që do të japin informacione dhe të dhëna, do të sigurohet anonimati ndaj secilit Autoritet dhe çdo pale të tretë.

Autoritetet kanë nisur një operacion për kapjen e autorëve. Mes të dyshuarve janë algjerianë,grekë, gjeorgjiane, shqiptarë, por deri tani nuk jepen detaje të operacionit.

Gruaja 20-vjeçare u gjet e vrarë, në papafingo të shtëpisë, pranë krevatit të fëmijës së saj 11 muajsh, të cilin fatmirësisht nuk e kishin dëmtuar ndërsa burri i saj 32 vjeç ishte i lidhur në një karrige në dhomën e gjumit. Autorët gjithashtu vranë dhe varën qenin e familjes.

g.kosovari