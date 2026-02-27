Policia greke ka arrestuar 4 persona pas vrasjes së 17-vjeçarit shqiptar dhe plagosjes së një 19-vjeçari.
Mes të arrestuarve është edhe autori i dyshuar i vrasjes, gjithashtu 17 vjeç.
Aleks Vangjeli, 17 vjeç, humbi jetën si pasojë e goditjeve me thikë.
Sipas informacioneve,vëllai i 17-vjeçarit e dërgoi të miturin në spital, por ai ishte tashmë i vdekur.
Në të njëjtën kohë, paraditen e së premtes, një 19-vjeçar, mik i 17-vjeçarit, u dërgua në të njëjtin spital i plagosur me thikë dhe iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale.
Sipas raportimeve, grupi i viktimës ishte takuar me grupin e autorit të dyshuar për të “zgjidhur” një vjedhje që kishte ndodhur disa kohë më parë, pa u sqaruar ende roli i secilit në këtë çështje.
Një mjek nga Spitali i Korinthit deklaroi se, sipas vlerësimit të kolegëve të tij, 17-vjeçari kishte ndërruar jetë disa orë para se të transportohej në spital. Ai kishte një plagë pranë zemrës, ndërsa mjeku theksoi se përgjigjet përfundimtare do të jepen nga ekzaminimi mjeko-ligjor.
Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.
