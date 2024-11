Eksperti i kriminalistikës Evin Karamuço u shpreh këtë mbrëmje në Top Story se ngjarja e ndodhur në afërsi të shkollës Fan Noli mund të kishte pasur dy viktima.

Ai tha se edhe fëmija e dytë që ka mbetur i plagosur, shoku i Martin Canit, do të kishte ndërruar jetë nëse një mjek ortoped nuk do t’i kishte qepur plagët në vendngjarje, e më pas ta niste drejt spitalit të Traumës.

“Në këtë ngjarje, do kishim dy viktima, shoku i viktimës është plagosur rëndë në vendngjarje, ka qenë fati i tij që një mjek ortoped te klinika ka bërë qepjen e plagëve aty, dhe pastaj e kanë dërguar në Ushtarak, nëse nuk do bëhej qepja, do kishte vdekur dhe ai. Sulmi ka qenë shumë intensiv”, tha ai.