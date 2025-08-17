Është zhvilluar në Gjykatën e Korçës seanca për komunikimin e masave të sigurisë ndaj të ndaluarve për vrasjen e 14-vjeçarit Erald Xhejo në Maliq.
Pasi u njohën me provat e paraqitura nga akuza, togat e zeza kanë vendosur të lënë në burg pa afat, autorin Enedio Guri, babain e tij Edison Guri dhe xhaxhain e autorit të mitur, Roland Guri.
Nga ana tjetër, gjykata ka lënë në arrest shtëpie Florian Çelën, shokun e autorit të dyshuar të ngjarjes që akuzohet për mos kallëzim krimi, ndërsa për 4 të miturit ka vendosur masën e sigurisë mbikëqyrje prindërore. Avokati Ledjan Spaho pas seancës së masës së sigurisë është shprehur se 14-vjeçari Enedio Guri ka shprehur pendesë për vrasjen e bashkëmoshatarit.
Tetë persona u arrestuan pas ngjarjes tragjike në Maliq, ku mbeti i vrarë adoleshenti Erald Xhejo. Në pranga ra bashkëmoshatari i viktimës, 14-vjeçari që është autor i dyshuar të vrasjes, i cili pas kryerjes së krimit, tentoi të largohej nga vendngjarja me automjet.
Bashkë me autorin u arrestua babai dhe xhaxhai i tij pasi fshehën mjetin prerës me të cilin u krye krimi.
Po ashtu, u prangosën 4 të mitur, të pranishëm gjatë konfliktit mes 14-vjeçarëve, të cilët nëpërmjet deklarimeve në Polici, tentuan të pengojnë zbulimin e së vërtetës, një 34-vjeçar, gjithashtu i pranishëm gjatë konfliktit, i cili tentoi të largohet nga vendngjarja, në të njëjtin automjet me 14-vjeçarin.
