Një shqiptar i akuzuar për vrasje ka shpërndarë një video në TikTok nga qelia e tij në një burg britanik, duke u lutur të transferohet në një burg në Shqipëri, në mënyrë që të mund të shohë familjen dhe t’i shpëtojë siç thotë ai “ushqimit të tmerrshëm”.
Eugert Merizaj, 32 vjeç, ka postuar vazhdimisht në rrjetet sociale që nga momenti kur në maj të vitit 2022 u dënua me 32 vite burg për vrasjen me armë zjarri të trafikantit rival të drogës, Hemawand Ali Hussein.
Përdorimi i telefonit celular brenda burgut është i paligjshëm, por rojet në burg duken të paaftë për ta ndalur Merizajn, shkruan Daily Mail, i cili madje ka dalë video live duke luajtur lojëra online për të fituar para.
Në videon e tij më të fundit, të postuar këtë muaj, Merizaj pretendon se autoritetet britanike po e pengojnë të transferohet në Shqipëri për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit atje.
Kur u pyet se kur e pret që do të dërgohet në shtëpi, ai u përgjigj: “I kam bërë të gjitha aplikimet. Më duket se ne që kemi dënime të përjetshme nuk po lëvizim fare.”
Një marrëveshje për transferimin e të burgosurve mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë hyri në fuqi në maj të vitit 2023. Ajo synon të kursejë paratë e taksapaguesve dhe lejon transferimin e çdo shtetasi shqiptar që vuan një dënim mbi katër vite në burgjet britanike, në mënyrë që të përfundojë pjesën tjetër të dënimit në Shqipëri.
Megjithatë, zbatimi i marrëveshjes është vonuar dhe një burim nga Shërbimi i Burgjeve të Shqipërisë i tha “Daily Mail” se deri tani vetëm 10 të burgosur shqiptarë janë transferuar.
Në një bisedë më të hershme në TikTok ku diskutonte mundësinë për t’u kthyer në atdhe, Merizaj shprehu ankesat e tij ndaj sistemit britanik të burgjeve.
“Ndoshta nuk do të kem telefon atje në një burg shqiptar, por e di që mund ta siguroj. Nuk e kam parë familjen time prej shtatë vitesh. Flas me ta çdo ditë, por nuk i kam takuar fizikisht. Ushqimi në këtë burg është i tmerrshëm. Nuk mund të flasësh shqip këtu – vetëm anglisht. Mendoj… kushedi, ndoshta do të jetë më keq në Shqipëri. Por arsyeja kryesore që dua të kthehem është për të parë familjen time. Kjo ka më shumë rëndësi se gjithçka tjetër.”
Megjithëse rrallëherë ndiqet penalisht, posedimi ose përdorimi i telefonit celular në burg pa leje përbën vepër penale.
Merizaj filloi të ndante video nga qelia e tij në vitin 2023 dhe madje ka postuar video ku shihet duke fituar para në lojëra online.
Ai ka marrë pjesë gjithashtu në “Live Matches” të TikTok-ut, ku përdoruesit filmojnë veten duke biseduar me përdorues të tjerë për pesë minuta, ndërsa i kërkojnë shikuesve donacione online.
Përmbajtja e tij në rrjetet sociale sugjeron se Merizaj po shijon një jetë të rehatshme brenda qelisë, thotë Daily Mail me një video të publikuar nga qelia e tij vitin e kaluar, ku shfaqen një televizor, altoparlant, lojëra si dhe një koleksion librash në gjuhën shqipe.
Ai gjithashtu është fotografuar në Instagram me atlete të markës Dolce & Gabbana që kushtojnë 550 paund, dhe foto me mbishkrimin në shqip: Më i fortë se kurrë.
Qeveria britanike është e interesuar të ulë numrin e të huajve në burgjet britanike, për të lehtësuar barrën financiare ndaj taksapaguesve, të cilët paguajnë rreth 40,000 paund në vit për çdo vend në burg.
Sipas skemës aktuale për largim të hershëm, të dënuarit e huaj të çdo kombësie mund të deportohen pasi të kenë vuajtur 50% të dënimit të tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo përqindje pritet të ulet në 30% në muajin shtator. Kushdo që deportohet në bazë të kësaj skeme është i lirë sapo të mbërrijë në vendin e tij të origjinës dhe nuk kërkohet të vuajë pjesë të mëtejshme të dënimit atje.
Në burgjet e Anglisë dhe Uellsit vitin e kaluar ndodheshin 1,099 shqiptarë, duke i bërë shqiptarët grupin më të madh të të burgosurve të huaj në këto burgje, sipas Daily Mail.
Merizaj ishte pjesë e një grupi që mashtroi trafikantin e kanabisit, Hemawand Ali Hussein, duke e tërhequr në një shtëpi në Hartlepool në vitin 2019, ku më pas u qëllua me armë gjahu.
Ai u kap në Belgjikë pas vrasjes dhe u ekstradua në Mbretërinë e Bashkuar. Tre anëtarë të tjerë të bandës shqiptare u dënuan për vrasje pa paramendim.
Gjatë gjykimit në vitin 2022, gjykatësi Justice Lavender pranoi se Merizaj nuk e kishte qëlluar viktimën dhe nuk ndodhej brenda në shtëpi kur ndodhi vrasja, por ai ishte i përfshirë ngushtë në planifikimin e saj dhe kishte blerë armë, përfshirë edhe një sëpatë.
Një zëdhënës i Ministrisë së Drejtësisë britanike tha: “Shumica e deportimeve ndodhin përmes Skemës së Largimit të Hershëm dhe jo përmes Marrëveshjeve të Transferimit të të Burgosurve.
Marrëveshjet për transferim janë vetëm një ndër mënyrat për të larguar kriminelët e huaj nga burgjet tona. Që nga marrja e detyrës, kjo qeveri ka deportuar 4,532 kriminelë të huaj një rritje prej 14% krahasuar me 12 muajt e mëparshëm.
Ministria e Brendshme (Home Office) nuk pranoi të komentojë. TikTok është kontaktuar nga Daily Mail për një reagim.
