Një shqiptar, i cili vuan nga skizofrenia paranojake dhe prej 17 vitesh ndodhet në burgjet e Britanisë për vrasje, ka tërhequr së fundmi interesin e mediave atje. Shkak është bërë vendimi i një gjyqtareje për të mos lejuar deportimin e tij drejt Shqipërisë, duke argumentuar se në vendin tonë do ta kishte të pamundur marrjen e mjekimit e për pasojë do të ishte i rrezikshëm për komunitetin.

“Një vrasës skizofren paranojak i shpëtoi deportimin drejt Shqipërisë për shkak të të drejtave të njeriut, pasi një gjyqtare vendosi se ai mund t’i bënte keq të tjerëve në vendlindje. Astrit Mija vrau në 2003-n shokun e tij të shtëpisë dhe prej 17 vitesh qëndron në burg”.

“Ai u dënua me burgim të përjetshëm pasi u shpall fajtor për vrasjen e Arben Bashës në shtëpinë ku jetonin në Ipswich, 4 vjet pasi kishte mbërritur në Britani me identitet fals, si refugjat nga Kosova.

“Ai duhet të deportohej pas përfundimit të dënimit, por një gjykatës për emigrimin vendosi që pavarësisht shërbimit psikiatrik falas që do të merrte në spitalet shqiptare, vullnetit të fortë të vrasësit për të marrë mjekimet dhe se nuk është mirë mendërisht, kthimi i tij në shtëpi do të ishte shkelje e të drejtave të njeriut”, shkruan DailyMail.

Gjyqtarja Anna-Rose Landes tha se Mija nuk kishte mbështetje familja në Shqipëri, që do të thotë se me gjasë do ta kishte të vështirë që të kishte akses të medikamenteve që i nevojiten dhe që do ta çonte me shumë mundësi në vetëvrasje ose në dëmtimin e të tjerëve. E përditshmja britanike thotë se apelimi që Home Office i kishte bërë kësaj çështjeje u refuzua.

Në 2013-n, Home Office vendosi se ai duhet të deportohej pasi të vuante dënimin, por Mija përdorin Artikullin 3 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut për të qëndruar. Kjo nuk është hera e parë që Mija ndërmerr beteja ligjore për të mos u kthyer në atdhe, megjithatë këtë herë qe i suksesshëm.

Gjyqtarja Landes vendosi se pa mbështetjen e familjes dhe të afërmve, Mija do të ishte i pastrehë e pa asnjë të ardhur në Shqipëri dhe do ta kishte thuajse të pamundur për të pasur akses të ilaçeve. Pasojat në këtë rast do të ishin të rënda si për të, ashtu edhe për komunitetin ku do të jetonte.

Megjithatë, kjo sipas DailyMail u hodh poshtë nga autoritetet shqiptare, të cilat thanë se Mija do të kishte mundësinë të merrte mjekim falas në Shqipëri, edhe nëse do të ishte i pastrehë, apo nuk do të trajtohej në spital.

“Mjekimi për skizofreni paranojake është 100 përqind falas dhe paguhet nga qeveria. Ne e konsiderojmë këtë sëmundje si kritike, ndaj mjekimi ka qenë pa pagesë prej vitesh“, tha zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë, Etiola Kola.

Që prej Nëntorit të 2019-s, Britania ka kthyer në vendlindjen 6 450 kriminelë të huaj.

