Kjo javë do të nisë me mot të vranët dhe me reshje të pakta shiu në disa zona të vendit gjatë paradites.

Pasditja e kësaj të hëne do të rikthejë kthjellime në gjithë territorin.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit ulen sërish në vlerat minimale dhe maksimale duke u luhatur nga -3, – 4°C mëngjesi deri në 14°C mesdita.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar në det dallgëzim 4 ballë.

g.kosovari