Sipas MeteoAlb: Zhvillimi i një qëndre e presionit të lartë atmosferik mbi Adriatik do të diktojë kushtet e motit në vendin tonë. Për pasojë: moti gjatë paradites paraqitet me kthjellime në gjysmën lindore POR vranësira kalimtare do ketë gjysma lindore e vendit. Parashikohet që edhe pjesa e dytë e ditës të VIJOJE në të njëjta kushte atmosferike.

Temperaturat e ajrit ulen sërisht në mëngjes por orët e mesditës nuk sjellin ndryshime duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 22 °C.

Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi mbi 35 km/h kryesisht nga drejtimi Juglindor duke krijuar në det dallgëzim 2-3 ballë.

Kosova

Masat ajrore me origjinë verilindore do të diktojnë mot të kthjellët por relativisht të ftohtë në republikën e Kosovës. Parashikohet që kushtet e motit të kthjellët të mbeten gjatë gjithë ditës edhe pse do ketë vranësira kalimtare.

Maqedonia e Veriut

Alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta MBIZOTEROJNE kushtet e motit deri në mesditë në territorin e MV. Këto kushte atmosferike mbeten edhe gjatë pasdites dhe natës.

Rajoni dhe Europa

Zhvillimi i një qëndre anticiklonare në mesdhe me ndikim deri në qëndër të kontinetit do të diktojë mot të kthjellët në këto rajone. NDERSA ndryshe paraqitet situata për Gadishullin Iberik , ku moti dominohet nga vranësira dhe reshje shiu. Po ashtu rajoni i Balltikut dhe Europa Lindore VIJOJNE me mot të paqëndrueshëm shoqëruar me stuhi dhe reshje dëbore.

