Kthjellime e vranësira kalimtare kanë dominuar motin në territor duke gjeneruar shira të pakët në zonat qendrore, por mesdita sjell shtim të vranësirave dhe në zonat malore ku priten shira.

Edhe pasditja vijon me kthjellime e vranësira kalimtare në ultësirën perëndimore ndërsa mbeten të dukshme vranësirat në zonat malore te cilat do të gjenerojnë reshje të pakta shiu.

Sipas Meteoalb, temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes ku minimumi do jetë 3°C, por rënie të lehtë sjellë dhe mesdita, më e ndjeshme në zonat lindore ndërsa maksimumi në rang vendi do shënojë 15°c.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 30 km/h gjatë paradites por pasditja dobëson ndjeshëm erën në territor ndërsa drejtimi i erës paraqitet kryesisht veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2-3 ballë./ b.h