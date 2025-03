Për ditën e sotme (27 mars) vendi ynë do të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime kthjellimesh. Vranësirat e dendura do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht mesatar.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet ka fituar shpejtësi 16 m/s e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore 5 deri 14°C;

Në zonat e ulëta 7 deri 18°C;

Dhe në bregdet 6 deri 18°C.