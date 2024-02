Tirana, kryeqyteti shqiptar, po bëhet gjithnjë e më popullor në mesin e turistëve që kërkojnë një eksperiencë unike udhëtimi. Një nga mënyrat më të mira për të shijuar një arratisje në Tiranë është të qëndroni në hostele. Qyteti është plot me akomodime miqësore dhe të gjalla, sipas revistës franceze të udhëtimeve “Voyages et Tourisme”.

“Hostelgeeks”, agjencia online e themeluar më 3 mars 2015, në Qipro, e specializuar në përvojën e hostelit, ju rekomandon tre vendet më të mira në Tiranë për një qëndrim të paharrueshëm.

Larg nga jeta moderne dhe e mërzitshme, këto bujtina janë të ngrohta, me dekorime origjinale dhe ofrojnë një atmosferë të favorshme për relaksim.

Ato janë gjithashtu akomodime tepër të përballueshme. Këto çmime janë një mesatare që mund të ndryshojë në varësi të sezonit.

Zbuloni këto tre vende të pabesueshme që do të përmirësojnë pushimet tuaja në Tiranë.

Trip’n’Hostel

E vendosur në lagjen Pazari i Ri, 300 metra nga qendra e qytetit, Trip’n’Hostel është i përshtatshëm për udhëtarët beqarë dhe pushuesit më të vjetër.

Ka disa dhoma të përziera me 4, 6, 10 dhe 12 krevate, si dhe dhoma dyshe private. E sofistikuar dhe e ngrohtë, ndërtesa është një vilë e vjetër italiane e ndërtuar në vitin 1910. Vila ka tre kate dhe dy lulishte.

Kati i parë përfshin një dhomë të madhe të përbashkët të stilit të vjetër me një atmosferë komode dhe dy oxhaqe.

Ekziston edhe një kuzhinë e përbashkët në bodrumin e parë. Përsa i përket dhomave të gjumit, ato ndodhen në katin e dytë dhe garantojnë netë të qeta.

Për të vëzhguar qiellin me yje, drejtohuni në tarracën e mrekullueshme të solariumit në çati.

Tirana Backpacker Hostel

Hosteli i parë që hapi dyert në Tiranë, në vitin 2005, Tirana Backpacker Hostel është një vilë mahnitëse 100-vjeçare e stilit italian.

Ndodhet në zemër të qytetit, 500 metra nga sheshi Skënderbej dhe është veçanërisht i përshtatshëm për çifte.

Shumëngjyrësh, mikpritës dhe dinamik, hosteli ka dhoma të përziera me 4 dhe 6 krevate, dhoma teke dhe dyshe, një bar, ambiente të përbashkëta të brendshme dhe të jashtme dhe një oborr të shtëpisë shumë interesant.

“Oborri i shtëpisë tërheq klientët gjatë gjithë ditës dhe natës. Aty do të gjeni shumë pemë mandarine dhe portokalli, divane dhe instrumente muzikore”, tha Hostelgeeks.

Hostel Vanilla Sky Boutique

Me konceptin “shtëpi larg shtëpisë”, kjo pronë i impresionon udhëtarët me mobiljet e dizajnuara me cilësi të lartë, dritat e bukura dhe stafin shumë të dobishëm.

Hoteli ndodhet në qendër të Tiranës, vetëm pak hapa nga atraksionet kryesore turistike.

Rekomandohet veçanërisht për gratë që udhëtojnë vetëm.

Ka një përzgjedhje mbresëlënëse dhomash, duke përfshirë dhoma me katër krevate, konvikte të përziera, një dhomë dyshe dhe një dhomë treshe me banjo private, një dhomë dyshe luksoze, si dhe një dhomë familjare.

Secila nga dhomat ka pamje nga rruga dhe disa madje kanë ballkone të gjerë.

