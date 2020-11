Në vitin 2012, Shqipëria dha i dritën jeshile që EULEX që të hetonte në territorin shqiptar për gjetjet e raportit të Dick Marty se, UÇK në Shqipëri kishte kryer krime kundër njerëzimit.

Ish-Ministri i Drejtësisë, Eduard Halimi në një intervistë për Euronews Albania tregon arsyen se përse ky ligj ishte i domosdoshëm për kohën ku krahas mbështetjes së partnerëve amerikanë, një palë e tretë që kishte qëllime krejtësisht të tjera.

“Ka pasur një skenar të nxitur nga Rusët në atë kohë se në rast se Shqipëria dhe vendet e tjera nuk do të autorizonin për të verifikuar pretendimet spekulante të Dick Marty, atëherë do të kërkohej që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të detyronte marrjen e masave nga një njësi e Këshillit të Sigurimit dhe jo EULEX dhe kishte një qasje pro ruse. Kjo ishte edhe qasja që partnerët ndërkombëtar sugjeruan”, tha Halimi.

Rezoluta e miratuar në vitin 2011 në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës që fliste për raportin e Dick Marty ka nxitur shumë debate politike ditët e fundit në Tiranë. Por për ish-Ministrin Halimi, veprimet e bëra nga ekzekutivi shqiptar në atë kohë mbrojtën vlerat e UÇK-së.

“Për mua do të ishte e paimagjinueshme që të refuzohej një hetim ndaj një raporti tërësisht spekulativ. Mendoj që është veprimi i duhur që duhet ta bënte çdo kryeministër dhe mendoj që ka qenë radha e PD dhe mendoj se e ka bërë duke i bërë një nder të gjithë luftë së Kosovës për të dëshmuar se ai raport ishte tërësisht spekulativ nga fillimi në fund”, u shpreh ish-ministri i Drejtësisë.

Por çfarë rezultatesh prodhuan hetimet e Task-Forcës së EULEX në Shqipëri për akuzën e trafikimit të organeve?

“Kjo ishte një çështje kombëtare për të zbardhur, edhe sipas informacioneve që kam, që të gjitha pretendimet e Dick Mary ishin spekulative dhe u vërtetua me anë të procedurave që këto ishin spekulative. Pra që nuk ekzistonte asnjë shtëpi e verdhë dhe nuk ekzistonte asnjë nga historitë imagjinare të atij raporti”, deklaroi z. Halimi.

Debati për luftën e UÇK-së u rikthye sërish në qendër të vëmendjes, pasi drejtuesit e kësaj lufte janë akuzuar nga prokuroria Speciale për krime kundër njerëzimit.