Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka hedhur votën e tij. Kreu i Shtetit ka votuar në Kopshtin nr.31, Rruga “Pjetër Bogdani”.

Pasi ka marrë fletën, kreu i Shtetit i është drejtuar dhomës së fshehtë ku ka shprehur vullnetin e tij.

“Për kushtetutën, për republikën për Shqipërinë në Evropa”, tha Presidenti Ilir Meta.

Duke folur për mediat jashtë qendrës së votimit Meta tha se kjo është një ditë e bekuar.

I pyetur në lidhje me axhendën e tij sot, Presidenti Meta tha se Presidenti ka një axhendë që mbivendoset në çdo sekondë

“Punën më të rëndësishme sapo e bëra. Sot është një akt patritotik, mbrojtja e atdheut, atdheu mbrohet me votë me sjellje të qytetaruar. Gjithë bota i ka sytë te Shqipëria, mbarëvajtja e këtij procesi do ta bindë që ne jemi një vend që meritojmë të shkojmë në BE. Votoni për kandidatët më të mirë që mendon se janë më të mirë që s’do tu binden kryetarë të tyre si kukulla”, tha ai.