Shtetet anëtare të Gjykatës Ndërkombëtare Penale do të votojnë nëse do të shkarkojnë apo jo nga detyra kryeprokurorin e gjykatës, Karim Khan, për shkak të dyshimeve për sjellje të pahijshme seksuale.
Për të shkarkuar Khan duhet një shumicë votash prej të paktën 63 nga 125 shtetet anëtare. Votimi është i fshehtë dhe mbahet në selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.
Zyrtarët e organit drejtues të gjykatës kanë thënë se Khan duhet të shkarkohet sepse ka kryer sjellje të rëndë të pahijshme ndaj një anëtareje të stafit. Khan, 56 vjeç aktualisht është i pezulluar dhe ka mohuar çdo shkelje.
Nëse Khan shkarkohet, një proces zgjedhor për kryeprokurorin e ri fillon menjëherë, por votimi nuk pritet të ndodhë para vitit të ardhshëm.
Megjithatë nëse Khan e kalon votimin, sipas agjencisë së lajmeve Reuters, pozitat e tij do të dobësoheshin.
Pavarësisht rezultatit të votimit, çdo urdhër arresti aktiv i Gjykatës Ndërkombëtare Penale do të mbetet në fuqi sepse vetëm gjyqtarët kanë autoritetin për t’i tërhequr.
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