Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar të dhënat më të fundit, lidhur me numrin e qytetarëve shqiptar, që përbëjnë edhe diasporën jashtë vendit, për të votuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025.

Procesi për regjistrimin në Platformën Elektronike të Zgjedhësve (PER) ka filluar në 11 janar dhe do të zgjasë deri në 4 mars.

Sipas shifrave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i votuesve nga jashtë të regjistruar ka kaluar shifrën 100,311, ndërsa deri sot në orën 19:00 janë miratuar 62,387 kërkesa.

Sipas gjinisë, në përqindjen më të lartë të regjistruesve janë meshkujt me 60,888 (60,7%) kërkesa, ndërsa femrat janë 39,423 (39,5%).

Për sa i takon kërkesave për regjistrim, sipas grup-moshave, numrin më të lartë të kërkesave e ka grup-mosha 26-35 vjeç me 28,414 kërkesa, më pas grup-mosha 36-45 vjeç me 27,351kërkesa, nga grup-mosha 46-55 janë regjistruar 18,940 dhe mbi 56 vjeç janë 15,300 kërkesa për regjistrim.

Më të rinjtë, grup-mosha 18-25 vjeç, kanë numrin më të vogël të kërkesave, me 10,306 të tilla.

Sipas të dhënave, deri tani janë refuzuar 36,438 kërkesa.

Kërkesat për regjistrime janë nga vende të ndryshme të botës.

Numri më i lartë i kërkesave është regjistruar nga Italia me 36,168, ndjekur nga Greqia me 26,871, Gjermania me 12,648, si dhe nga SHBA me 7,644.

Sa i takon kërkesave, sipas bashkive, numri më i lartë i aplikimeve është për Tiranën me 18,611, më pas bashkia e Fierit me 14,778, Korça me 11,022 Durrësi me 9,934 etj.

Votuesit shqiptarë që jetojnë jashtë, për herë të parë kanë mundësi që këtë vit të marrin pjesë përmes votës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.