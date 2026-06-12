Numërimi i votave të diasporës ka sjellë ndryshime në projektimin e ndarjes së mandateve në Kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave paraprake të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri më tani është numëruar rreth 4% e votave nga diaspora.
Rezultatet e deritanishme tregojnë se Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar një mandat shtesë, duke e çuar përfaqësimin e saj në 49 deputetë në Kuvend.
Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës humbet një ulëse, duke zbritur në 19 mandate parlamentare.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ruan 24 mandate, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të mbajë 8 ulëse në Kuvend.
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